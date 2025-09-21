Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall in Weimar

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Berkaer Straße ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geriet ein in Richtung Weimar fahrender Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das entgegenkommende Fahrzeug in den Straßengraben geschleudert. Das unfallverursachende Fahrzeug drehte sich infolge des Aufpralls quer und stieß frontal mit einem nachfolgenden VW Passat zusammen. Ein viertes Fahrzeug wurde durch umherfliegende Splitterteile beschädigt. Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Fünf Personen erlitten leichte, eine Person schwere Verletzungen. Alle drei unmittelbar beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Berkaer Straße musste für die Unfallaufnahme und Beseitigung der Fahrzeuge für etwa drei Stunden vollgesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell