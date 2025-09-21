Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug wiederholt beschmiert

Kahla (ots)

Bereits zum dritten Einsatz wegen Sachbeschädigung kam es am Freitag in Kahla. Wiederholt wurde dort ein in der Bachstraße ordnungsgemäß geparkter Kleinwagen durch Unbekannte mit Farbresten beschmiert. Hierdurch wurde das Fahrzeugdach derart verdreckt, dass es sich nicht rückstandslos reinigen lies und so ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht wurde. Anhand vorliegender Überwachungsbilder ist von einer Tatzeit gegen 04:00 Uhr auszugehen.

Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Telefonnummer 0361574356210 sachdienliche Hinweise

