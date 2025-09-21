Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes Fahrrad aufgefunden

Apolda (ots)

Am 19.09.2025 in den Vormittagsstunden erweckte ein laienhaft besprühtes Pedelec die Aufmerksamkeit der Polizei in Apolda. Nachdem unter Zuhilfenahme eines Reinigungsmittels Farbteile entfernt werden konnten, stellte sich heraus, dass das Fahrrad Anfang dieses Jahres in Weimar gestohlen wurde. Eine plausible Erklärung zum Besitz des Fahrrades konnte der 20 Jahre alte Fahrer nicht abgeben. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet und das Fahrrad sichergestellt

