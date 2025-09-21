LPI-J: Besonders schwerer Fall des Diebstahls
Apolda (ots)
In der Zeit vom 18.09.2025, 13:40 Uhr bis 19.09.2025, 06:30 Uhr wurde in einen Werkstattraum in der Ackerwand in Apolda eingebrochen. Neben einem hinterlassenen Sachschaden in Form von kaputten Schlössern entwendeten zudem der oder die Täter diverses Werkzeug. Unter anderem eine Stichsäge, eine Hobelmaschine, Akkuschauber, Motorsense und einen Laubbläser.
