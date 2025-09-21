PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Apolda (ots)

In der Zeit vom 18.09.2025, 13:40 Uhr bis 19.09.2025, 06:30 Uhr wurde in einen Werkstattraum in der Ackerwand in Apolda eingebrochen. Neben einem hinterlassenen Sachschaden in Form von kaputten Schlössern entwendeten zudem der oder die Täter diverses Werkzeug. Unter anderem eine Stichsäge, eine Hobelmaschine, Akkuschauber, Motorsense und einen Laubbläser.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

