Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Führerschein gefälscht, Auto nicht versichert

Apolda (ots)

Einen 29-jährigen Ukrainer stoppte gestern Abend die Polizei in Apolda im Rahmen einer Verkehrskontrolle, da der PKW des Mannes nicht versichert war. Bei der Überprüfung des Führerscheines, stellten die Beamten fest, dass dieser eine Totalfälschung war. Auch die Kennzeichen wiesen Fälschungsmerkmale auf. Aus diesem Grund wurden der Führerschein und die Kennzeichen sichergestellt. Das Auto musste der Mann stehen lassen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell