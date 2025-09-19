PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kennzeichen gestohlen

Weimar (ots)

Donnerstagvormittag hatte ein 21-jähriger Berufsschüler seinen Pkw Toyota in der Lützendorfer Straße abgestellt. Diesen Zeitraum nutzten unbekannte Täter und entwendeten beide Kennzeichentafeln mit GTH-Kennung. Sachschaden entstand keiner. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

