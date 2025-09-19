LPI-J: Kennzeichen gestohlen
Weimar (ots)
Donnerstagvormittag hatte ein 21-jähriger Berufsschüler seinen Pkw Toyota in der Lützendorfer Straße abgestellt. Diesen Zeitraum nutzten unbekannte Täter und entwendeten beide Kennzeichentafeln mit GTH-Kennung. Sachschaden entstand keiner. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor.
