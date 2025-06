Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizei bietet Pedelec-Trainings für den Sommer an

Anmeldung erforderlich

Kreis Wesel (ots)

Die Polizei bietet auch in diesem Sommer wieder kostenlose Pedelec-Trainings an. Die Seminare dauern drei Stunden und bestehen aus einem kurzen theoretischen Teil und viel Praxisübungen. Ziel der Kurse: Mehr Sicherheit, mehr Routine und vor allem mehr Freude am Fahren mit den Pedelecs.

Folgende Termine gibt es in den Sommerferien:

Montag, 14.07.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Hamminkeln, Gesamtschule Hamminkeln, Diersfordter Str. 32

Dienstag, 15.07.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Moers, Adolf-Reichwein Grundschule, Reichweinstr. 2

Donnerstag, 17.07.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Rheinberg, Amplonius Gymnasium, Dr.-Aloys-Wittrup-Str. 18

Dienstag, 22.07.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Xanten, Willi-Fährmann-Gesamtschule, Heinrich-Lensing-Str. 3

Donnerstag, 24.07.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Schermbeck, Grundschule Schermbeck, Weseler Str. 12

Dienstag, 29.07.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Kamp-Lintfort, UNESCO-Gesamtschule, Moerser Straße 167

Donnerstag, 31.07.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Dinslaken, Averbruchschule, Rosenstraße 47

Montag, 04.08.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Sonsbeck, Grundschule Sonsbeck, Taubenweg 47

Donnerstag, 07.08.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Hünxe, Grundschule Am Dicken Stein, Waldweg 55

Dienstag, 12.08.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Alpen, Grundschule Alpen, Zum Wald 16

Donnerstag, 14.08.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Wesel, Ida-Noddack-Gesamtschule, Martinistraße 12

Dienstag, 19.08.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Neukirchen-Vluyn, Julius-Stursberg-Gymnasium, Tersteegenstr.85a

Donnerstag, 21.08.2025, 09:00 - 12:00 Uhr, Voerde, Gymnasium Voerde, Am Hallenbad 33

Eine Anmeldung ist erforderlich! Tel.: 0281 / 107 - 7777 E-Mail: pedelectraining.wesel@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell