Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizeibeamte stellen Pkw bei Tuning-Treffen sicher

Kreis Wesel (ots)

Am frühen Montagmorgen (9. Juni) kurz nach Mitternacht, erhielt die Kreispolizeibehörde Wesel Hinweise auf mehrere hundert Pkw der Tuner- und Poserszene, die sich aus den Niederlanden in Richtung Niederrhein bewegten.

Ein mutmaßliches Ziel sollte eine Örtlichkeit im Bereich Rheinberg sein.

Durch die Kreispolizeibehörden Kleve und Wesel wurden daraufhin offene Aufklärungsmaßnahmen durchgeführt.

An der Ausfahrt A 57 / Rheinberg konnten gegen 00.30 Uhr diverse szenetypische Fahrzeuge festgestellt und durch Verkehrsmaßnahmen wieder auf die A 57 gelotst werden.

Gegen 1.30 Uhr trafen Einsatzkräfte in Moers etwa 100 auffällige Fahrzeuge im Bereich eines Fast-Food-Restaurants an. Hier stellten die Beamten keine Verstöße fest.

Gegen 2 Uhr fielen erneut Pkw auf der Norddeutschlandstraße in Kamp-Lintfort auf. Beamte beobachteten, wie ein Pkw in einem Wendehammer seinen Pkw in engen Kreisen (sog. "Donuts") drehte. In der Mitte des Wendehammers stand eine brennende Feuertonne.

Etwa 200 Personen waren mit ihren Fahrzeugen vor Ort. An dem Pkw, dessen Fahrer auf der Stelle kreiste, stellten die Beamten technische Veränderungen und frische Unfallspuren fest.

Das Fahrzeug stellten sie zur Beweissicherung sicher.

Nach diversen Personalienfeststellung und Platzverweisen löste sich das Treffen auf.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell