PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Weimar (ots)

Ein 17-Jähriger fuhr am Donnerstagabend mit einem Opel in der Friedrich-Ebert-Straße in eine Verkehrskontrolle. Der Minderjährige konnte keinen Führerschein vorweisen. Die Eltern wurden über den Sachverhalt informiert und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Auch gegen den 24-jährigen Halter des Pkw wird nun ermittelt, wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:29

    LPI-J: Kennzeichen gestohlen

    Weimar (ots) - Donnerstagvormittag hatte ein 21-jähriger Berufsschüler seinen Pkw Toyota in der Lützendorfer Straße abgestellt. Diesen Zeitraum nutzten unbekannte Täter und entwendeten beide Kennzeichentafeln mit GTH-Kennung. Sachschaden entstand keiner. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:28

    LPI-J: Radfahrerin verletzt sich bei Vorfahrtsverstoß

    Weimar (ots) - Am Donnerstagmorgen, kurz vor 09:00 Uhr, befuhren eine 77-jährige Weimarerin und ihr Mann mit ihren Pedeles die Ludwig-Feuerbach-Straße in Fahrtrichtung Rainer-Maria-Rilke-Straße. Zeitgleich befuhr ein Pkw die Rainer-Maria-Rilke-Straße, aus Richtung Berkaer Straße kommend. Als der Pkw die Kreuzung zur Ludwig-Feuerbach-Straße passierte, missachtete er die Vorfahrt der Radfahrer. Beide leiteten ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 09:30

    LPI-J: Pool mit Axt bearbeitet

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Als ein Anwohner der Straße Im Lohmholz am Donnerstagabend nach Hause kam, fand er seinen beschädigten Pool vor. Auch war das corpus delicti noch vor Ort. Unbekannte hatten sich Zutritt zum Grundstück verschafft und die Wand des Pools mit einer Axt beschädigt. Die Ermittlungen zu dem oder den Tätern dauern derzeit noch an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren