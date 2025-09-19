LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Weimar (ots)
Ein 17-Jähriger fuhr am Donnerstagabend mit einem Opel in der Friedrich-Ebert-Straße in eine Verkehrskontrolle. Der Minderjährige konnte keinen Führerschein vorweisen. Die Eltern wurden über den Sachverhalt informiert und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Auch gegen den 24-jährigen Halter des Pkw wird nun ermittelt, wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell