Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Bad Klosterlausnitz (ots)

Herr Müller konnte nach einem Bürgerhinweis wohlbehalten angetroffen und in seine Wohneinrichtung zurückgeführt werden. Er war tatsächlich mit dem Zug bis nach Bad Köstritz gefahren.

Die Polizei Saale-Holzland bedankt sich für die zahlreichen Hinweise, die schlussendlich zum Auffinden des Gesuchten geführt haben.

