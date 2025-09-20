Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann aus Bad Klosterlausnitz vermisst

Bild-Infos

Download

Bad Klosterlausnitz (ots)

Seit Samstag gegen 07:30 Uhr wird Herr Gerhard Bodo Müller vermisst. Herr Müller bewohnt eine Pflegeeinrichtung in Bad Klosterlausnitz und ist von dort zu Fuß abgängig. Er ist gesundheitlich stark eingeschränkt und vermutlich in einer hilflosen Lage.

Zur Personenbeschreibung kann folgendes gesagt werden:

- 67 Jahre alt - ca. 170cm groß - kräftige Statur - Stirnglatze, nur noch wenig Haar - graues Sweatshirt - schwarze Schuhe - dunkle Gummischuhe

In der Vergangenheit nutzte Herr Müller oftmals ziellos öffentliche Verkehrsmittel, was auch diesmal wahrscheinlich ist.

Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Teleonnummer 0361574356210 Hinweise zum Aufenthaltsort von Gerhard Bodo Müller.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell