LPI-J: Mann aus Bad Klosterlausnitz vermisst
Bad Klosterlausnitz (ots)
Seit Samstag gegen 07:30 Uhr wird Herr Gerhard Bodo Müller vermisst. Herr Müller bewohnt eine Pflegeeinrichtung in Bad Klosterlausnitz und ist von dort zu Fuß abgängig. Er ist gesundheitlich stark eingeschränkt und vermutlich in einer hilflosen Lage.
Zur Personenbeschreibung kann folgendes gesagt werden:
- 67 Jahre alt - ca. 170cm groß - kräftige Statur - Stirnglatze, nur noch wenig Haar - graues Sweatshirt - schwarze Schuhe - dunkle Gummischuhe
In der Vergangenheit nutzte Herr Müller oftmals ziellos öffentliche Verkehrsmittel, was auch diesmal wahrscheinlich ist.
Die Polizei Saale-Holzland erbittet unter der Teleonnummer 0361574356210 Hinweise zum Aufenthaltsort von Gerhard Bodo Müller.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell