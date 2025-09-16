Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto leichtverletzt

Fulda. Am Montag (15.09.), gegen 07.50 Uhr, befuhr 54-jähriger BMW-Fahrer aus Dipperz die Magdeburger Straße in Richtung Ochsenwiese. Auf Höhe des Sportbad Ziehers fuhr der 54-jährige über die Fußgängerfurt, kreuzte den Radweg und hielt kurz an. Eine 50-jährige Radfahrerin aus Petersberg befuhr zeitgleich den Radweg der Magdeburger Straße in gleicher Fahrtrichtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem BMW. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die 50-jährige und verletzte sich hierbei leicht. Sie wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 650 Euro.

Auffahrunfall mit zwei Beteiligten

Fulda. Am Montag (15.09.), gegen 11.40 Uhr, befuhren ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 18-jähriger Audi-Fahrer aus Petersberg die Petersberger Straße in der genannten Reihenfolge stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 21 musste der 38-jährige verkehrsbedingt abbremsen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 18-jährige auf den vorausfahrenden Mercedes auf. Bei dem Unfall wurde der Mercedes-Fahrer leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. (Polizeistation Fulda)

HEF

86-Jährige von Bus erfasst

Bebra. Am Montag (15.09.), gegen 16.30 Uhr wollte eine 86-jährige Fußgängerin aus Bebra die Bahnhofstraße vom Busbahnhof kommend in Richtung Innenstadt überqueren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 61-jähriger Linienbus-Fahrer aus Ludwigsau in die Bahnhofstraße in Richtung Busbahnhof ein und erfasste aus bisher ungeklärter Ursache die Fußgängerin. Diese wurde leichtverletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Auto kommt von Fahrbahn ab

Bebra-Asmushausen- Am Montag (15.09.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Hyundai-Fahrer aus Ludwigsau die B 27 in Richtung Eschwege. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.300 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Unfall beim Abbiegen

Friedewald. Am Montag (15.09.), gegen 14.10 Uhr, befuhr eine 35-jährige Daimler-Fahrerin aus Werra-Suhl-Tal die B 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Philippsthal um nach links in Richtung Gewerbegebiet Friedwald abzubiegen. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 50-jährigen aus Kirchheim, der die B62 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell