POL-OH: Kennzeichen entwendet
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Kennzeichen entwendet
Rotenburg. Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße im Stadtteil Lispenhausen stahlen Unbekannte zwischen Freitag (12.09.) und Montag (15.09.) von einem anthrazitfarbenen Ford Tourneo das hintere amtliche Kennzeichen F-DS 6162.
Bebra. Von einem in der Straße "Bei der Laupfütze" geparkten Opel Astra entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch (10.09.) und Montag (15.09.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WZ-SW 89".
Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell