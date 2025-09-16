Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg. Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße im Stadtteil Lispenhausen stahlen Unbekannte zwischen Freitag (12.09.) und Montag (15.09.) von einem anthrazitfarbenen Ford Tourneo das hintere amtliche Kennzeichen F-DS 6162.

Bebra. Von einem in der Straße "Bei der Laupfütze" geparkten Opel Astra entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch (10.09.) und Montag (15.09.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WZ-SW 89".

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

JS

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell