Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Rotenburg. Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße im Stadtteil Lispenhausen stahlen Unbekannte zwischen Freitag (12.09.) und Montag (15.09.) von einem anthrazitfarbenen Ford Tourneo das hintere amtliche Kennzeichen F-DS 6162.

Bebra. Von einem in der Straße "Bei der Laupfütze" geparkten Opel Astra entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch (10.09.) und Montag (15.09.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WZ-SW 89".

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

JS

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

