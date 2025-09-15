PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tür von Vereinsheim beschädigt - Einbruch in Schloss - Spiegel abgeschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Tür von Vereinsheim beschädigt

Alsfeld. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstag (06.09.) bis Donnerstag (11.09.) die Toilettentür eines Vereinsheims in der Straße "Auf dem Kreisch". Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Schloss

Schlitz. In der Nacht auf Freitag (12.09) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Schloss Hallenburg in der Gräfin-Anna-Straße, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten des Schlosses und entwendeten aus Vitrinen und Automaten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Spiegel abgeschlagen

Mücke. Am Samstag (13.09.), gegen 23.20 Uhr, schlug ein Unbekannter den Außenspiegel eines in der Weitershainer Straße im Ortsteil Bernsfeld geparkten roten Opel Astra ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 50-60 Jahre alt, circa 180 cm groß, graue kurze Haare, grauer Dreitagebart, blaue Jeans, dunkle Jacke Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 13:07

    POL-OH: Fahrrad entwendet - Bargeld entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Fahrrad entwendet Bad Hersfeld. Eine Frau hat am Freitag (12.09.) ihr Fahrrad vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Untere Kühnbach" abgestellt. Unbekannte haben das grau-silberne Zweirad der Marke "Galano" (Modell: toxic) zwischen 20.20 Uhr und 20.40 Uhr entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:49

    POL-OH: Sachbeschädigung - Pkw beschädigt - E-Scooter gestohlen - Einbruch in Tankstellengebäude

    Fulda (ots) - Sachbeschädigung Fulda. In der Nacht zu Samstag (13.09.), gegen 4 Uhr, warfen Unbekannte in der Marktstraße aus Richtung Buttermarkt kommend eine gelbe Tonne und ein Fahrrad um. Anschließend beschädigten sie die Eingangstür eines Damenmodegeschäfts und entfernten sich vermutlich in Richtung Zitronenmannsgässchen. Insgesamt entstand rund 500 Euro ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 06:05

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Verkehrsunfallflucht, Rotenburg an der Fulda: In der Zeit vom 10.09.25, 21.00 Uhr bis 11.09.25, 08.45 Uhr kam es in Rotenburg/F., Ortsteil Braach, in der Straße Am Johannesberg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr in Braach die Straße Untere Wartenbergstraße in Richtung Rotenburger Straße und wollte nach rechts in die Straße Am Johannesberg einbiegen. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren