Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tür von Vereinsheim beschädigt - Einbruch in Schloss - Spiegel abgeschlagen

Vogelsbergkreis (ots)

Tür von Vereinsheim beschädigt

Alsfeld. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstag (06.09.) bis Donnerstag (11.09.) die Toilettentür eines Vereinsheims in der Straße "Auf dem Kreisch". Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Schloss

Schlitz. In der Nacht auf Freitag (12.09) verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Schloss Hallenburg in der Gräfin-Anna-Straße, indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten des Schlosses und entwendeten aus Vitrinen und Automaten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Spiegel abgeschlagen

Mücke. Am Samstag (13.09.), gegen 23.20 Uhr, schlug ein Unbekannter den Außenspiegel eines in der Weitershainer Straße im Ortsteil Bernsfeld geparkten roten Opel Astra ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 50-60 Jahre alt, circa 180 cm groß, graue kurze Haare, grauer Dreitagebart, blaue Jeans, dunkle Jacke Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell