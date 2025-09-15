Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad entwendet - Bargeld entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fahrrad entwendet

Bad Hersfeld. Eine Frau hat am Freitag (12.09.) ihr Fahrrad vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Untere Kühnbach" abgestellt. Unbekannte haben das grau-silberne Zweirad der Marke "Galano" (Modell: toxic) zwischen 20.20 Uhr und 20.40 Uhr entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bargeld entwendet

Ludwigsau. Ein grauer Citroen Jumper wurde zwischen Freitagabend (12.09.) und Samstagmorgen (13.09.) von Unbekannten beschädigt, geöffnet und durchsucht. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Schillerstraße in Friedlos.

Auch zwei BMW, die im Stadtweg geparkt waren, wurden in diesem Zeitraum zum Ziel Unbekannter. Bei beiden Fahrzeugen wurde jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen und Bargeld aus dem Innenraum entwendet. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.400 Euro geschätzt. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

