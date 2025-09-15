Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Pkw beschädigt - E-Scooter gestohlen - Einbruch in Tankstellengebäude

Fulda (ots)

Sachbeschädigung

Fulda. In der Nacht zu Samstag (13.09.), gegen 4 Uhr, warfen Unbekannte in der Marktstraße aus Richtung Buttermarkt kommend eine gelbe Tonne und ein Fahrrad um. Anschließend beschädigten sie die Eingangstür eines Damenmodegeschäfts und entfernten sich vermutlich in Richtung Zitronenmannsgässchen. Insgesamt entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (12.09.) und Samstagnachmittag (13.09.) beschädigten Unbekannte im Ahornweg einen schwarzen Mitsubishi Space Star, der dort auf einem Parkplatz Höhe Hausnummer 34 stand. Die Täter zerkratzen den Lack auf der Fahrerseite und verursachten so rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Bad Salzschlirf. Unbekannte stahlen am Samstag (13.09.), zwischen 17 Uhr und 23.30 Uhr, in der Bahnhofstraße einen schwarzroten E-Scooter im Wert von rund 320 Euro. Das Fahrzeug war mit einem Schloss an einer Halterung gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Tankstellengebäude

Fulda. In der Magdeburger Straße brach ein Unbekannter am Sonntag (14.09.), gegen 2.10 Uhr, in ein Tankstellengebäude ein. Der Täter warf dazu ein Glassegment eines Falttores ein und stahl im Anschluss Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Er kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,80m groß, schlanke Statur, bekleidet mit: weißschwarz gefleckter Hose, schwarzer Kapuzenpullover, schwarzer Rucksack, Mütze mit weißer Aufschrift. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell