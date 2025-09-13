Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelzug mit zwei gerissenen Bremsscheiben aus dem Verkehr gezogen

Osthessen (ots)

Am Freitag (12.09.) unterzog eine Streife der Autobahnpolizei Petersberg einen Sattelzug, bestehend aus einer slowenischen Sattelzugmaschine und einem in der Türkei zugelassenen Auflieger, einer Kontrolle.

Bei der Überprüfung des technischen Zustandes konnten an zwei Rädern des Aufliegers über die Außenkanten hinaus gerissene Bremsscheiben festgestellt werden.

Dies kann dazu führen, dass die Bremsscheiben aus- oder durchbrechen, Teile auf die Fahrbahn fallen und die Bremse an den entsprechenden Rädern vollständig ausfällt.

Die Weiterfahrt wurde bis zur Instandsetzung der Bremsanlage untersagt. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Petersberg, Diegelmann, PHK

