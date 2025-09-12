Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda (ots)

Poppenhausen. Am Freitag (12.09.), um 15:24 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Poppenhausen/Wasserkuppe, Ortsteil Rodholz, ein Verkehrsunfall mit einer Gesamtsachschadenshöhe von 8000,- Euro. Ein 87-jähriger VW-Fahrer, aus dem Landkreis Paderborn, befuhr die K 41 von Poppenhausen kommend und wollte an der Kreuzung K 160 geradeaus zum Guckaisee fahren. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem von links aus Richtung Abtroda kommenden 50-jährigen Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Fulda. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell