POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden
Fulda (ots)
Poppenhausen. Am Freitag (12.09.), um 15:24 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Poppenhausen/Wasserkuppe, Ortsteil Rodholz, ein Verkehrsunfall mit einer Gesamtsachschadenshöhe von 8000,- Euro. Ein 87-jähriger VW-Fahrer, aus dem Landkreis Paderborn, befuhr die K 41 von Poppenhausen kommend und wollte an der Kreuzung K 160 geradeaus zum Guckaisee fahren. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem von links aus Richtung Abtroda kommenden 50-jährigen Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Fulda. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
