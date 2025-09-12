POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Rotenburg a. d. Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Rotenburg. Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg am Samstag (27.09.), von 10 bis 16 Uhr, im Rahmen der Blaulichtmeile eine kostenlose Fahrradcodierung in Rotenburg an der Fulda an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Blaulichtmeile bezüglich der feierlichen Vereidigung der Dienstanfängerinnen und -anfänger auf der Liegenschaft der Bundespolizeiausbildungsstätte Rotenburg an der Fulda statt. Neben der Fahrradcodierung bietet das Polizeipräsidium Osthessen eine kriminalpolizeiliche Beratung zu Themen wie Einbruchsschutz an und wird einen Funkstreifenwagen sowie weitere Führungs- und Einsatzmittel ausstellen.

Wann? Am Samstag (27.09.), zwischen 10 Uhr und 16 Uhr Wo? Bundespolizeiausbildungsstätte Rotenburg an der Fulda, Dickenrücker Straße 30, 36199 Rotenburg a. d. Fulda Terminvergabe? Voranmeldung erforderlich, täglich zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06623-937-0.

