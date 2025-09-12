PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am Mittwoch (10.09.), im Zeitraum von 20 Uhr bis 22 Uhr, beschädigten Unbekannte einen in der Elbestraße geparkten orangefarbenen Ford KA, indem sie mittels nicht bekanntem Gegenstand die Tür der Beifahrerseite zerkratzten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

