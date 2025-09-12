POL-OH: Auto zerkratzt
Vogelsbergkreis (ots)
Lauterbach. Am Mittwoch (10.09.), im Zeitraum von 20 Uhr bis 22 Uhr, beschädigten Unbekannte einen in der Elbestraße geparkten orangefarbenen Ford KA, indem sie mittels nicht bekanntem Gegenstand die Tür der Beifahrerseite zerkratzten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc Leipold)
