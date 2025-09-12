PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec entwendet

Fulda (ots)

Petersberg. Am Mittwochabend (10.09.), in der Zeit von 20.45 Uhr bis 21 Uhr, entwendeten Unbekannte ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Alte Ziegelei" abgestelltes und mit einem Schloss gesichertes grünes Pedelec der Marke Bionicon (Modell: Earp1) im Wert von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

