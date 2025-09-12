Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Hersfeld Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Mittwoch (10.09.), 18 Uhr, bis Donnerstag (11.09.), 07.30 Uhr, versuchten sich Unbekannte Zutritt zu Büroräumlichkeiten in der Erfurter Straße im Stadtteil Hohe Luft zu verschaffen indem sie mittels nicht bekanntem Gegenstand an der Eingangstür hebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissenn ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell