Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall an Kreuzung

Fulda. Am Donnerstag (11.09.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Hyundai-Fahrer aus Großenlüder die Sickelser Straße aus Richtung Bardostraße kommend in Fahrtrichtung Sickels. Auf Höhe der Einmündung An St. Florian kam es dabei aus bisher ungeklärter Ursache zum Zudammenstoß mit dem VW-Polo einer 91-Jährige, die in die Sickelser Straße eingefahren ist. Das Fahrzeug des 62-jährigen wurde durch den Aufprall zur Seite gedrückt und drehte sich auf der Fahrbahn um 180 Grad. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

HEF

Verkehrsunfall m. Leichtverletzten

Breitenbach a. Herzberg. Am Donnerstag (11.09.), gegen 18.50 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Audi-Fahrer aus Neuenstein die Kupferstraße in aufsteigender Richtung. An der Kreuzung zur Schulstraße kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Skoda eines 51-Jährigen aus Niederaula. Der Audi wurde gegen einen Holzzaun des dortigen Anwesens gedrückt. Der Skoda-Fahrer sowie eine 45-jährige Mitfahrerin wurden leichtverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

VB

Verkehrsunfallflucht

Queck. Am Dienstag (09.09.) kam es zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Ortseingang von Queck. Ein Fahrzeug befuhr die L 3140 von Hutzdorf nach Queck und geriet in der dortigen leichten Linkskurve aus unbekannter Ursache auf den rechten Grünstreifen und fuhr gegen eine dort stehende hölzerne Begrüßungstafel. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Am Sonntag (07.09.) kam es in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Liederbacher Straße auf dem Parkplatz des Fitnessstudios. Ein geparkter weißer Mercedes EQ wurde vermutlich beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken an der hinteren Stoßstange beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am geparkten Pkw beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell