Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannte Person im Haus - Hinweise gesucht

Limburgerhof (ots)

Am Montagabend (08.09.2025) gegen 18:00 Uhr verrichtete die 87-jährige Hauseigentümerin Arbeiten im Garten. Als sie zurück ins Haus ging stellte sie einen fremden Mann in der Küche fest. Der unbekannte Mann gab an, dass er im Haus Arbeiten verrichten sollte. Dies verneinte die 87-Jährige und wies den Mann aus dem Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: - Dunkle Haare - - ca. 30 Jahre alt - - ca. 1,60m-1,75m groß. - - schwarz-weiße Umhängetasche - - schwarz-weiß gestreifter Pullover - - lange graue Hose Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den

Schließzylinder aus.

- Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr

Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

- Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Zentrale Prävention Wittelsbachstraße 3 67061 Ludwigshafen Tel.: 0621 963- 21177 Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell