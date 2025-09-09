PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einsatz von Videotechnik beim Altstadtfest

Speyer (ots)

Am Freitag, den 12. September und am Samstag, den 13. September, findet das 48. Speyerer Altstadtfest statt.

Zur Unterstützung der polizeilichen Einsatzmaßnahmen wird im Bereich des Domvorplatzes, des Holzmarktes, des Fischmarktes und der Tränkgasse Ecke Sonnengasse, sowie an den Einmündungen Hasenpfuhlstr. / Sonnenbrücke und Hasenpfuhlstraße / Mittelsteg eine stationäre polizeiliche Videotechnik eingesetzt.

Der Einsatz von Videotechnik ist aufgrund des zu erwartenden, hohen Besucherzustroms, sowie der Größe und Infrastruktur des Festgeländes erforderlich.

Ziele des Einsatzes der Videotechnik sind neben dem frühzeitigen Erkennen potenzieller Gefahren und Massenbewegungen auch die Verhinderung und die beweissichere Verfolgung von Straftaten zur Gewährleistung eines störungsfreien Festverlaufes.

Vor Ort werden Hinweisschilder aufgestellt. Die Polizei verweist auf die Datenschutzbestimmungen des Landes. Informationen hierzu finden sie unter https://www.polizei.rlp.de/service/gesetze-und-regelungen/datenschutzinformationen sowie auf einem Infoblatt, welches bei der Polizeiinspektion Speyer eingesehen werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

