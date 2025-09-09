PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Senf auf PKW

Frankenthal (ots)

Am 08.09.2025, gegen 21:10 Uhr, warfen Personen Senf auf einen fahrenden PKW. Da kein weiteres Fahrzeug in der Nähe war kam es nicht zum Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger Mann aus Frankenthal befuhr die B9 aus Frankenthal in Fahrtrichtung Worms. In Höhe der Fußgängerbrücke zum Sauweideweg warfen mehrere Personen eine größere Menge Senf auf den fahrenden PKW. Der Senf landete auf der Windschutzscheibe und auf dem Dach des Fahrzeuges. Der 21-Jährige verriss daraufhin das Lenkrad. Da kein weiterer PKW in der Nähe war kam es nicht zum Unfall. Aktuell sind die Täter flüchtig. Bei der Tat handelt es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Täter müssen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe rechnen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

