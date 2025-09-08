Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Angriff auf Jugendlichen

Frankenthal (ots)

Am 07.09.2025, gegen 12:45 Uhr, wurde im Bereich der Stadtbibliothek in der Welschgasse in 67227 Frankenthal ein vermutlich Jugendlicher von einem 30-Jährigen Beschuldigten körperlich angegangen. Die Polizei konnte den 30-Jährigen Beschuldigten bei seiner Flucht ergreifen. Der bislang unbekannte Geschädigte hielt sich mit drei weiteren Personen im Bereich der Stadtbibliothek auf. Nach vorangegangenen Streitigkeiten wirkte der 30-Jährige Beschuldigte körperlich auf den Geschädigten ein. Erst als aufmerksame Bürger den 30-Jährigen Beschuldigten ansprachen ergriff dieser, bis zur Ergreifung durch die Polizei, die Flucht. Bei Anschließender Sachverhaltsaufnahme konnte der Geschädigte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet darum, dass sich der Geschädigte und mögliche Zeugen bei der Polizei melden. Erst dadurch ist eine effektive Strafverfolgung gegeben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

