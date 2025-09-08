PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Angriff auf Jugendlichen

Frankenthal (ots)

Am 07.09.2025, gegen 12:45 Uhr, wurde im Bereich der Stadtbibliothek in der Welschgasse in 67227 Frankenthal ein vermutlich Jugendlicher von einem 30-Jährigen Beschuldigten körperlich angegangen. Die Polizei konnte den 30-Jährigen Beschuldigten bei seiner Flucht ergreifen. Der bislang unbekannte Geschädigte hielt sich mit drei weiteren Personen im Bereich der Stadtbibliothek auf. Nach vorangegangenen Streitigkeiten wirkte der 30-Jährige Beschuldigte körperlich auf den Geschädigten ein. Erst als aufmerksame Bürger den 30-Jährigen Beschuldigten ansprachen ergriff dieser, bis zur Ergreifung durch die Polizei, die Flucht. Bei Anschließender Sachverhaltsaufnahme konnte der Geschädigte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet darum, dass sich der Geschädigte und mögliche Zeugen bei der Polizei melden. Erst dadurch ist eine effektive Strafverfolgung gegeben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 11:10

    POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an PKW

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Kleinen Gailergasse insgesamt acht Fahrzeuge jeweils an der Fahrerseite durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 8.000EUR Wer hat im genannten Zeitraum In der Kleinen Gailergasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:21

    POL-PDLU: Kieferbruch nach Unfall mit E-Scooter mit Verdacht auf Alkoholeinfluss

    Limburgerhof (ots) - Am Sonntag, den 07.09.2025, gegen 00:50 Uhr, verunfallten die 16-jährige Fahrzeugführerin und ihre, ebenfalls 16-jährige, Sozia in der Speyerer Straße mit einem E-Scooter. Sie hatte offensichtlich eine Kette, die zur Absperrung diente, übersehen. Infolgedessen stürzten sie und die Fahrerin erlitt einen Kieferbruch. Die Sozia verblieb ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:52

    POL-PDLU: E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungsschutz

    Schifferstadt (ots) - Am Samstag, den 06.09.2025, gegen 10:50 Uhr, wurde ein 31-jähriger Ludwigshafener in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem von ihm geführten E-Scooter ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2025 sind seit dem 01.03. jedoch grün. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt und den Fahrer sowie den Eigentümer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren