PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungsschutz

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 06.09.2025, gegen 10:50 Uhr, wurde ein 31-jähriger Ludwigshafener in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem von ihm geführten E-Scooter ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2025 sind seit dem 01.03. jedoch grün. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt und den Fahrer sowie den Eigentümer erwarten Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/?id=1377

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 09:40

    POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit nicht versichertem E-Scooter und Sozia

    Limburgerhof (ots) - Am Freitag, den 05.09.2025, gegen 21:45 Uhr, wurden die 16-jährige Fahrerin des E-Scooters und ihre 15-jährige Sozia in der Rheinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei der Fahrerin. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, sodass ihr auf hiesiger Dienststelle eine ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:19

    POL-PDLU: Einbruch in Wohnung in der Albertstraße

    Frankenthal (ots) - Am 05.09.2025 wurde tagsüber in die Wohnung des 40-Jährigen in der Alberstraße eingebrochen. Dies teilte der Frankenthaler der Polizei am Folgetag mit. Bislang unbekannte Täter stiegen augenscheinlich über das offenstehende Küchenfenster in die Wohnung ein, nachdem vermutlich der Rollladen hochgeschoben wurde. Aus der Wohnung wurden sodann 500 Euro Bargeld, eine gefälschte Rolex, ein ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 08:29

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit Sach- und Personenschaden

    Frankenthal (ots) - Am 05.09.2025, ereigente sich im Kreuzungsbereich Hessheimerstraße/Westring ein Verkehrsunfall. Nach Ergbenissen der Unfallaufnahme fuhr eine 20 jährige Fahrzeugführerin, aus der Haydnstraße kommend in den Kreuzungsbereich Westring/Hessheimerstraße ein um nach links in Richtung Nordring abzugbiegen. Zeitgleich befuhr ein weißer PKW Seat mit Kennzeichen Zulassungsbezirk Worms die Heßheimerstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren