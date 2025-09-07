POL-PDLU: E-Scooter mit abgelaufenem Versicherungsschutz
Schifferstadt (ots)
Am Samstag, den 06.09.2025, gegen 10:50 Uhr, wurde ein 31-jähriger Ludwigshafener in der Speyerer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem von ihm geführten E-Scooter ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2025 sind seit dem 01.03. jedoch grün. Der E-Scooter wurde präventiv sichergestellt und den Fahrer sowie den Eigentümer erwarten Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
