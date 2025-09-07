Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnung in der Albertstraße

Frankenthal (ots)

Am 05.09.2025 wurde tagsüber in die Wohnung des 40-Jährigen in der Alberstraße eingebrochen. Dies teilte der Frankenthaler der Polizei am Folgetag mit. Bislang unbekannte Täter stiegen augenscheinlich über das offenstehende Küchenfenster in die Wohnung ein, nachdem vermutlich der Rollladen hochgeschoben wurde. Aus der Wohnung wurden sodann 500 Euro Bargeld, eine gefälschte Rolex, ein Ledergürtel, eine vergoldete Kette und ein paar Schuhe gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf rund 800 Euro geschätzt

Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zur Tat, den Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug machen? Wer hat z.B. beobachtet, wie die unbekannten Täter in das offenstehende Fenster gestiegen oder in welche Richtung sie geflohen sind? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell