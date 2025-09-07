Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit nicht versichertem E-Scooter und Sozia

Limburgerhof (ots)

Am Freitag, den 05.09.2025, gegen 21:45 Uhr, wurden die 16-jährige Fahrerin des E-Scooters und ihre 15-jährige Sozia in der Rheinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei der Fahrerin. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, sodass ihr auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Die 16-Jährige erwarten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Darüber hinaus erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. Die Sozia erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da auf einem E-Scooter nur eine Person fahren darf. Zusätzlich wurde gegen den Eigentümer des E-Scooters eine Strafanzeige wegen des Zulassens bzw. Anordnens des Fahrens ohne Versicherungsschutz eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einem E-Scooter um ein Kraftfahrzeug handelt und Straftatbestände in Bezug auf Trunkenheitsdelikte analog eines Pkw, etc. geahndet werden und dies unmittelbare Auswirkungen auf die Fahrerlaubnis oder die Bestrebung eine solche zu erlangen, haben kann.

