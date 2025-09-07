POL-PDLU: Kieferbruch nach Unfall mit E-Scooter mit Verdacht auf Alkoholeinfluss
Limburgerhof (ots)
Am Sonntag, den 07.09.2025, gegen 00:50 Uhr, verunfallten die 16-jährige Fahrzeugführerin und ihre, ebenfalls 16-jährige, Sozia in der Speyerer Straße mit einem E-Scooter. Sie hatte offensichtlich eine Kette, die zur Absperrung diente, übersehen. Infolgedessen stürzten sie und die Fahrerin erlitt einen Kieferbruch. Die Sozia verblieb unverletzt. Da von der Fahrerin Alkoholgeruch ausging, was den Anfangsverdacht einer Trunkenheitsfahrt eröffnet, wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Es entstand kein Fremdschaden.
