Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Kleinen Gailergasse insgesamt acht Fahrzeuge jeweils an der Fahrerseite durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 8.000EUR

Wer hat im genannten Zeitraum In der Kleinen Gailergasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell