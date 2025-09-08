PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Otterstadt (ots)

Am Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr fuhren eine 47-jährige PKW-Fahrerin und ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer in entgegengesetzter Richtung auf der L534 zwischen Speyer und Waldsee. Aus unbekannten Gründen stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Der 16-Jährige war ansprechbar und wurde nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Bei beiden Unfallbeteiligten bestanden keine Anzeichen auf den Einfluss berauschender Mittel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:52

    POL-PDLU: Frankenthal - Angriff auf Jugendlichen

    Frankenthal (ots) - Am 07.09.2025, gegen 12:45 Uhr, wurde im Bereich der Stadtbibliothek in der Welschgasse in 67227 Frankenthal ein vermutlich Jugendlicher von einem 30-Jährigen Beschuldigten körperlich angegangen. Die Polizei konnte den 30-Jährigen Beschuldigten bei seiner Flucht ergreifen. Der bislang unbekannte Geschädigte hielt sich mit drei weiteren Personen im Bereich der Stadtbibliothek auf. Nach ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 11:10

    POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an PKW

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Kleinen Gailergasse insgesamt acht Fahrzeuge jeweils an der Fahrerseite durch einen unbekannten Täter zerkratzt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 8.000EUR Wer hat im genannten Zeitraum In der Kleinen Gailergasse verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:21

    POL-PDLU: Kieferbruch nach Unfall mit E-Scooter mit Verdacht auf Alkoholeinfluss

    Limburgerhof (ots) - Am Sonntag, den 07.09.2025, gegen 00:50 Uhr, verunfallten die 16-jährige Fahrzeugführerin und ihre, ebenfalls 16-jährige, Sozia in der Speyerer Straße mit einem E-Scooter. Sie hatte offensichtlich eine Kette, die zur Absperrung diente, übersehen. Infolgedessen stürzten sie und die Fahrerin erlitt einen Kieferbruch. Die Sozia verblieb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren