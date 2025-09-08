Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Otterstadt (ots)

Am Sonntagabend, kurz vor 21 Uhr fuhren eine 47-jährige PKW-Fahrerin und ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer in entgegengesetzter Richtung auf der L534 zwischen Speyer und Waldsee. Aus unbekannten Gründen stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Der 16-Jährige war ansprechbar und wurde nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort in ein Krankenhaus verbracht. Bei beiden Unfallbeteiligten bestanden keine Anzeichen auf den Einfluss berauschender Mittel. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell