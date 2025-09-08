PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Mann rennt auf Spielfeld und schlägt Fußballspieler

Mutterstadt (ots)

Am Sonntagabend (07.09.2025) fand in Mutterstadt die Fußballbegegnung zwischen 1. FC Mutterstadt und Böhl-Iggelheim statt. Im Verlauf des Spieles kam es aufgrund eines Foulspiels zu einer Rudelbildung zwischen mehreren Spielern. Während dieser Rudelbildung rannte ein 45-jähriger Zuschauer auf das Spielfeld. Ein 25-jähriger Spieler hielt den 45-Jährigen fest. Dieser versuchte sich loszureißen und schlug hierbei dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Auslöser war ein Streit zwischen dem Sohn des 45-Jährigen und einem Gegenspieler. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

