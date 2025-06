POL-BO: Unbekannter Radfahrer fährt Fußgänger (47) an und flüchtet

Witten (ots) - Nach einem Unfall am Sonntag, 22. Juni, in Witten-Heven bittet das Verkehrskommissariat einen beteiligten Radfahrer, sich zu melden. Eine Radfahrerin - 64, aus Witten - war gegen 11.20 Uhr auf dem Radweg zwischen der Straße "In der Lake" und der Seestraße unterwegs, als sie in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Radfahrer kollidierte und stürzte. ...

