Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Unfall einfach weitergefahren - Zeugen gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmittag gegen 12 Uhr kam es in der Straße "Im Küchengarten" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand geparkter PKW mit BN-Kennzeichen wurde von einem vorbeifahrenden PKW hinten rechts beschädigt. Die Unfallverursacherin hielt kurzzeitig an, fuhr dann jedoch einfach weiter, während sich die Geschädigte den Schaden an ihrem Fahrzeug anschaute. Bei dem Verursacherfahrzeug habe es sich um einen dunkelblauen Fünftürer gehandelt, der links im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Gefahren wurde dieser von einer älteren Frau.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell