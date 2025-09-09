Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag, zwischen 14:50 - 15:00 Uhr, parkte ein 26-Jähriger seinen grünen PKW der Marke Toyota am rechten Fahrbahnrand in der Germersheimer Straße, Höhe der Einmündung Wasengartenstraße. Als der Mann zu seinem PKW zurückkam, bemerkte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren das Fahrzeug des 26-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer hat zu oben genanntem Zeitraum an der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell