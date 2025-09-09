Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 08.09.2025, 11:45 Uhr, - 08.09.2025, 13:00 Uhr, kam es in der Wingertstraße in 67227 Frankenthal zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr die Wingertstraße in Fahrtrichtung Johann-Klein-Straße. Hierbei touchierte die unbekannte Person mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite des geparkten PKW. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person vom Unfallort. Am geparkten PKW entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell