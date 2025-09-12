Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Fulda (ots)

Kalbach-Heubach. Am Freitagnachmittag (12.09.) ereignete sich gegen 16:30 Uhr in Kalbach-Heubach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus der Gemeinde Kalbach befuhr mit einem Pkw Audi A3 den Neuweg in Richtung der Kreuzung zur L 2304. Dort beabsichtigte er, nach links auf die L 2304 in Richtung Heubach abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 43-jähriger Mann aus der Gemeinde Eichenzell mit einem Motorrad Kawasaki die L 2304 aus Richtung Heubach kommend in Fahrtrichtung Oberzell. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtsachschaden auf rund 3.000 Euro.

Die L 2304 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.

