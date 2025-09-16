Polizeipräsidium Osthessen

Verfolgungsfahrt - 21-jähriger Fahrzeugführer ermittelt

Fulda. Am Donnertag (11.09.), gegen 8.30 Uhr, wurde die Polizei Fulda im Bereich Westring auf ein verdächtiges weißen Ford Kuga aufmerksam und entschloss sich in der Karl-Storch-Straße zu einer Kontrolle.

Die Polizeibeamten forderten den Fahrer mit Blaulicht und Martinshorn zum Anhalten auf. Statt den Pkw zu stoppen, beschleunigte der Fahrer, sodass die Beamten ausweichen mussten, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Streifenwagen zu verhindern. Anschließend flüchtete der Kuga-Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Frankfurter Straße. Er überfuhr eine Verkehrsinsel, wendete verbotswidrig und zwang ein entgegenkommendes Fahrzeug zu einer Bremsung. Die Verfolgungsfahrt musste kurz danach in der Werrastraße abgebrochen werden.

Im Rahmen der darauf folgenden Ermittlungen konnte ein tatverdächtiger 21-jähriger Mann ermittelt werden. Er muss sich nun für die riskante, rücksichtslose und regelwidrige Fahrweise wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Eventuell von der Fahrweise Betroffene werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Bagger beschädigt

Eiterfeld. Zwischen Freitagmittag (12.09.) und Montagmorgen (15.09.) beschädigten Unbekannte in der Rasdorfer Straße, in der Nähe eine Radweges, einen Bagger. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verursachten 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Bad Salzschlirf. Unbekannte stahlen am Montag (15.09.), gegen 20:55 Uhr, einen E-Scooter im Wert von rund 500 Euro, der vor einem Wohnhaus in der Rhönstraße abgestellt war.

Fulda. In der Leipziger Straße hatten es Unbekannte am Montagabend (15.09.) ebenfalls auf einen E-Scooter abgesehen. Dort stahlen sie gegen 23.45 Uhr ein Fahrzeug des Herstellers Brightway im Wert von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

