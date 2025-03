POL-PPRP: Trickdieb erbeutet Bargeld

Ludwigshafen/Neuhofen (ots) - Am Dienstag (11.03.2025), zwischen 18 und 20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Georg-Heieck-Straße in Ludwigshafen ein und entwendeten Schmuck. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Am Mittwoch (12.03.2025), zwischen 18 und 21 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Max-Slevogt-Straße in Neuhofen ein und entwendeten Bargeld. Wer hat die Taten beobachtet ...

