POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Auto überschlägt sich

Schlitz. Am Montag (15.09.), gegen 12.30 Uhr, kam es auf der L3140 zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger aus Queck befuhr dabei mit seinem Mercedes GLE die Landstraße von Hutzdorf kommend in Richtung Queck. Aus bisher ungeklärter Ursache, kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam anschließend auf der angrenzenden Wiese auf den Rädern zum Stehen. Der 54-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 3140 vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. (Marc Leipold)

HEF

Unfall mit zwei Beteiligten

Bad Hersfeld. Am Sonntag (14.09.), gegen 09.30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Audi-Fahrer aus Ludwigsau die Stettiner Straße in Richtung Petersberger Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 67-jährigen aus Bad Hersfeld, der aus einer Einfahrt in die Stettiner Straße einfuhr. Es entstand ein Sachschaden von 6.500 Euro.

Verkehrsunfallfluchten - Unfallverursacher ermittelt

Kirchheim. Am Freitag (12.09.), gegen 18 Uhr, standen ein 55-jähriger BMW-Fahrer aus Karlstein a. Main und ein 55-jähriger Ford-Fahrer aus Bad Hersfeld an einer Baustellenampel auf der B 454 von Niederaula kommend in Richtung Kirchheim. Aus bisher ungeklärter Ursache rollte der BMW-Fahrer beim Anfahren zurück, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem dahinterstehenden Ford kam. Anschließend entfernte sich der BMW-Fahrer von der Unfallstelle, konnte durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld im Nachgang ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Heringen. Am Freitag (12.09.), gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 73-Jährige Opel-Corsa-Fahrerin aus Heringen die Valentin-Münzel-Straße aus dem Steinweg kommend in Richtung des Wendehammers. Aus bisher ungeklärter Ursache streifte sie hierbei im Vorbeifahren die Mauer eines Grundstückes. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.100 Euro.

Bad Hersfeld. Am Freitag (12.09.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein Toyota-Fahrer aus Philippsthal die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld. Auf Höhe des Bommhutsweg streifte der Fahrer im Vorbeifahren den Anhänger des am Straßenrand haltenden Ducato-Fahrer aus Wildeck. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die jeweiligen Unfallverursacher müssen sich einem Strafverfahren bezüglich des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

