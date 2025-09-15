PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Auto überschlägt sich

Schlitz. Am Montag (15.09.), gegen 12.30 Uhr, kam es auf der L3140 zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger aus Queck befuhr dabei mit seinem Mercedes GLE die Landstraße von Hutzdorf kommend in Richtung Queck. Aus bisher ungeklärter Ursache, kam er hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam anschließend auf der angrenzenden Wiese auf den Rädern zum Stehen. Der 54-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 3140 vollgesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. (Marc Leipold)

HEF

Unfall mit zwei Beteiligten

Bad Hersfeld. Am Sonntag (14.09.), gegen 09.30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Audi-Fahrer aus Ludwigsau die Stettiner Straße in Richtung Petersberger Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 67-jährigen aus Bad Hersfeld, der aus einer Einfahrt in die Stettiner Straße einfuhr. Es entstand ein Sachschaden von 6.500 Euro.

Verkehrsunfallfluchten - Unfallverursacher ermittelt

Kirchheim. Am Freitag (12.09.), gegen 18 Uhr, standen ein 55-jähriger BMW-Fahrer aus Karlstein a. Main und ein 55-jähriger Ford-Fahrer aus Bad Hersfeld an einer Baustellenampel auf der B 454 von Niederaula kommend in Richtung Kirchheim. Aus bisher ungeklärter Ursache rollte der BMW-Fahrer beim Anfahren zurück, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem dahinterstehenden Ford kam. Anschließend entfernte sich der BMW-Fahrer von der Unfallstelle, konnte durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld im Nachgang ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Heringen. Am Freitag (12.09.), gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 73-Jährige Opel-Corsa-Fahrerin aus Heringen die Valentin-Münzel-Straße aus dem Steinweg kommend in Richtung des Wendehammers. Aus bisher ungeklärter Ursache streifte sie hierbei im Vorbeifahren die Mauer eines Grundstückes. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.100 Euro.

Bad Hersfeld. Am Freitag (12.09.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein Toyota-Fahrer aus Philippsthal die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld. Auf Höhe des Bommhutsweg streifte der Fahrer im Vorbeifahren den Anhänger des am Straßenrand haltenden Ducato-Fahrer aus Wildeck. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die jeweiligen Unfallverursacher müssen sich einem Strafverfahren bezüglich des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 13:19

    POL-OH: Tür von Vereinsheim beschädigt - Einbruch in Schloss - Spiegel abgeschlagen

    Vogelsbergkreis (ots) - Tür von Vereinsheim beschädigt Alsfeld. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstag (06.09.) bis Donnerstag (11.09.) die Toilettentür eines Vereinsheims in der Straße "Auf dem Kreisch". Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:07

    POL-OH: Fahrrad entwendet - Bargeld entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Fahrrad entwendet Bad Hersfeld. Eine Frau hat am Freitag (12.09.) ihr Fahrrad vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Untere Kühnbach" abgestellt. Unbekannte haben das grau-silberne Zweirad der Marke "Galano" (Modell: toxic) zwischen 20.20 Uhr und 20.40 Uhr entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:49

    POL-OH: Sachbeschädigung - Pkw beschädigt - E-Scooter gestohlen - Einbruch in Tankstellengebäude

    Fulda (ots) - Sachbeschädigung Fulda. In der Nacht zu Samstag (13.09.), gegen 4 Uhr, warfen Unbekannte in der Marktstraße aus Richtung Buttermarkt kommend eine gelbe Tonne und ein Fahrrad um. Anschließend beschädigten sie die Eingangstür eines Damenmodegeschäfts und entfernten sich vermutlich in Richtung Zitronenmannsgässchen. Insgesamt entstand rund 500 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren