Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto beschädigt - "Fußgängerzählgerät" entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

Auto beschädigt

Homberg. In der Nacht auf Montag (15.09) machten sich Unbekannte in der Marburger Straße an einem dort geparkten weißen Peugeot 508 zu schaffen. Hierbei zerstachen die Täter den hinteren Reifen der Beifahrerseite und schlugen die Scheibe der hinteren rechten Tür mittels nicht bekanntem Gegenstand ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

"Fußgängerzählgerät" entwendet

Lauterbach. Im Zeitraum von Montag (08.09.) bis Freitag (12.09) entwendeten Unbekannte das durch die Stadt an einem Verkehrszeichen in der Straße "Im Lautergrund" im Ortsteil Frischborn angebrachte Gerät zur statistischen Erfassung von Fußgängern im Wert von rund 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

