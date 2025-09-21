LPI-J: Diebstahl eines E-Scooters
Apolda (ots)
In der Zeit vom 17.09.2025, 21:30 Uhr bis 19.09.2025, 15:00 Uhr wurde durch den oder die Täter ein E-Scooter der Marke Segway entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug wurde aus einem Hausflur in der Bahnhofstraße in Apolda entwendet. Der Wert beläuft sich auf ca. 850 Euro.
