Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schlägerei im Paradiespark

Jena (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr wurden die Beamten der Jenaer Polizei zu einer Schlägerei in den Jenaer Paradiespark gerufen. Dabei kamen mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatz. Aus einer Personengruppe von ca. 6 bis 7 Personen wurde ein 26-jähriger durch 2 unbekannte Täter geschlagen und getreten und dabei leicht verletzt. Er benötigte jedoch keine medizinische Hilfe. Anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Trotz intensiver Fahndung konnten die beiden Verdächtigen und ihre Freunde nicht mehr festgestellt werden. Nach Zeugenaussagen hätte eine Person aus der geflüchteten Gruppe die Tat mit einem Smartphone gefilmt. Die beiden Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

   - männlich, ca. 170 - 180 cm, ca. 17 - 20 Jahre alt, mittellange

schwarze Haare, kein Bart, bekleidet mit einem weißen Pullover und einer dunklen Hose, filmte die Tat mit einem weißen Smartphone

   - männlich, ca. 170 - 180 cm, ca. 17 - 20 Jahre alt, komplett 
     schwarz

gekleidet, trug eine schwarze Tasche (vermutlich Bauchtasche)

Die Personengrupppe, aus der heraus die beiden unbekannten Täter agierten, wurde als eine Gruppe von jungen Männern im Alter von 17 bis 20 Jahren beschrieben. Es wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Jena unter der Tel.: 03641-810 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

