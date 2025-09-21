Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti an Hausfassade

Eisenberg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Fassade eines Mehrfamilienhauses in Eisenberg besprüht. Unbekannte suchten das Objekt in der Wiesenstraße auf und beschmierten es großflächig mit Farbe.

Die Polizei Saale-Holzland erbitte unter der Telefonnummer 0361574356210 sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell