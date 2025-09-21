PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Graffiti an Hausfassade

Eisenberg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Fassade eines Mehrfamilienhauses in Eisenberg besprüht. Unbekannte suchten das Objekt in der Wiesenstraße auf und beschmierten es großflächig mit Farbe.

Die Polizei Saale-Holzland erbitte unter der Telefonnummer 0361574356210 sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

