Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Doppelgarage

Rechlin (ots)

Am 15.04.2025 wurde gegen 13:00 Uhr über die Rettungsleitstelle ein Feuer einer Doppelhaushälfte im Tannenweg in Rechlin gemeldet. Die Kollegen des Polizeireviers Röbel konnten am Einsatzort feststellen, dass eine Doppelgarage in Brand geraten ist und das Feuer leicht auf das anliegende Wohnhaus übergegriffen ist. Es wurden keine Personen verletzt. Die umliegenden Feuerwehren sind momentan mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Bewohner werden gebeten, die Fenster und Türen im Bereich geschlossen zu halten. Der bisherige Schaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist zum momentanen Zeitpunkt noch unbekannt und muss im Anschluss ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell