Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hund läuft auf Fahrbahn - Mopedfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Freitagabend kam es in der Belvederer Allee in Weimar zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Mopedfahrerin und einem Hund, der zuvor von seinem Herrchen entwichen war. Bei Dunkelheit lief der Hund auf die Fahrbahn. Die herannahende Mopedfahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, prallte in der Folge mit dem Vorderrad gegen eine Bordsteinkante und stürzte in den Straßengraben. Die Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen, auch der Hund wurde verletzt. Am Moped entstand unfallbedingter Sachschaden. Gegen den Hundehalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

