Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 17-jähriger unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Begleitperson am Steuer

Weimar (ots)

Das begleitende Fahren ab 17 Jahren ist ein sinnvolles Instrument, um jungen Fahranfängern frühzeitig Fahrpraxis unter kontrollierten Bedingungen zu ermöglichen. Ein 17-jähriger ignorierte jedoch gleich mehrere gesetzliche Vorgaben: In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Weimar in der Steubenstraße den 17-jährigen Fahrer eines Pkw Skoda. Der Jugendliche führte das Fahrzeug ohne die vorgeschriebene Begleitperson. Darüber hinaus stand er nach ersten Erkenntnissen sowohl unter dem Einfluss alkoholischer Getränke als auch unter dem Einfluss berauschender Substanzen. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Über weitere Maßnahmen - insbesondere über die Zukunft seiner Fahrerlaubnis - wird nach Abschluss der Ermittlungen entschieden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

