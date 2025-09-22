Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Busfahrer attackiert - Zeuge schreitet couragiert ein

Jena (ots)

Montagfrüh, gegen 02:40 Uhr ging ein Notruf eines Mitarbeiters des Nahverkehrs ein. Dieser sei Fahrer eines Linienbusses und wurde durch einen Fahrgast attackiert. Rasch verlegten die alarmierten Beamten zum Teichgraben. Hier kam ihnen sogleich eine männliche Person entgegen, mit Drohgebärden und aggressiv. Mittels Ansprechen sowie dem Einsatz von Reizgas konnte der Mann zu Boden gebracht und vorerst fixiert werden. Wie sich herausstelle, handelte es sich bei dem 47-jährigen türkischen Staatsbürger um den Täter aus dem Notruf. Dieser hatte zuvor den Busfahrer rassistisch beleidigt und einen Zielort verlangt anzufahren, welcher nicht auf der Route liegt. Daraufhin negierte der Buslenker dies. In der weiteren Folge ging der 47-Jährge zum Fahrersitz und schlug den Fahrer, während der Fahrt, auf den Hinterkopf. Ein couragierter Zeuge ging dazwischen, erhielt jedoch auch einen Schlag ins Gesicht. Nachdem der Bus stoppte, entglaste der Aggressor noch eine Scheibe. Aufgrund seines aggressiven Auftretens erfolgte die vorläufige Festnahme sowie eine Blutentnahme im Krankenhaus.

